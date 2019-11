VS en Zuid-Korea stellen legeroefening uit

De Verenigde Staten en Zuid-Korea stellen een gezamenlijke legeroefening uit om vredesbesprekingen met Noord-Korea een betere kans te geven. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper gezegd in de Thaise hoofdstad Bangkok, op een ministersconferentie van de Aziatische landenbond ASEAN. Het schrappen van de oefening werd al verwacht.

Zuid-Korea en de VS houden sinds 2015 gezamenlijke oefeningen. In 2017 was de grootste training met ongeveer 270 luchtvoertuigen, zoals straaljagers en navigatie-apparatuur. Vorig jaar werd ook al een oefening afgelast.

Noord-Korea ziet de legeroefeningen als militair machtsvertoon en als provocatie. Het overleg tussen de VS en Noord-Korea zit al maanden vast.