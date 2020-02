VS en Taliban onderhandelen over tijdelijke vermindering geweld

De Verenigde Staten en de Afghaanse Taliban hebben onderhandeld over een vermindering van het geweld gedurende zeven dagen. De Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper zei dit op bezoek bij de NAVO in Brussel.

Hij meldde ook dat beide partijen erkennen dat „de beste en waarschijnlijke enige oplossing voor Afghanistan een politieke is”. Er zit volgens Esper vooruitgang in de gesprekken met de Taliban en daar zal volgens de bewindsman meer over naar buiten worden gebracht. Eind vorig jaar zijn de Amerikanen weer in gesprek gegaan met de soennitische extremisten uit Afghanistan. Eerder in 2019 kapte president Trump de gesprekken af.

Indien het geweld op basis van gemaakte afspraken inderdaad sterk afneemt, zou dat volgens waarnemers tot een vredesovereenkomst kunnen leiden tussen de Taliban en de VS. Esper heeft naar eigen zeggen de NAVO-bondgenoten verteld dat er „een reeks productieve bijeenkomsten zijn geweest over hoe het verder moet”.