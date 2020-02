VS en Taliban bereiken bestand voor minder geweld

De Verenigde Staten en de Afghaanse Taliban hebben een akkoord bereikt over het verminderen van het geweld gedurende zeven dagen. Het zou gaan om een belangrijke eerste stap richting een wapenstilstand. De Amerikaanse functionaris die dit München bekendmaakte, zei dat die periode nog moet ingaan.

De gemaakte afspraken zijn volgens hem erg specifiek, ze gaan over het hele land en ze betreffen ook de Afghaanse regeringstroepen. Zo zouden er geen (zelfmoord-)aanslagen zijn en zouden overheidsgebouwen, dichtbevolkte plaatsen en hoofdwegen niet meer bestookt worden.

Het akkoord zou vrijwel een wapenstilstand inhouden als een soort oefening voor een echt bestand later. De leiders van de strijdende partijen zouden bijvoorbeeld ook kunnen zien welke eenheden of strijdgroepen hun bevel van geweld af te zien opvolgen. De strijd in Afghanistan wordt volgens onder meer de The New York Times in toenemende mate bepaald door bendes en milities van etnische stammen die op eigen houtje opereren.