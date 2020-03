VS en taliban beginnen klein bestand

Amerikaanse militairen en de Afghaanse regeringstroepen hebben zondag een voorlopige wapenstilstand getekend. Het is de bedoeling dat dit uitgroeit tot een routekaart naar een volledige wapenstilstand, aldus de Afghaanse president Ashraf Ghani.

Voorlopig willen de strijdende partijen volgens president Ghani elkaar met rust laten in de aanloop naar een echte wapenstilstand. Vorige week slaagde een experim

ent met „een periode van minder geweld” tussen de Amerikanen en de taliban.

Zaterdag hebben de VS en de taliban een akkoord getekend dat moet leiden tot vredesonderhandelingen. Voorafgaande aan de ondertekening in Qatar hadden de twee partijen beloofd elkaar een week lang zo veel mogelijk met rust te laten. Washington zag dat als een test om te kijken hoeveel invloed de taliban hebben op strijdende partijen.

Bij de onderhandelingen moeten ook andere groepen worden betrokken. De soennitische taliban behoren tot de grootste minderheid van het land, de Pathaanse bevolkingsgroep. De Pathanen vormen echter geen meerderheid onder de 37 miljoen Afghanen.

De eerste problemen zijn kort na de ondertekening al komen bovendrijven. In het akkoord wordt gesproken over een gevangenenruil. President Ghani zei dat zijn regering daar niet aan meewerkt.

De Amerikaanse president Trump is blij met het akkoord, omdat hij zo naar eigen zeggen een einde kan maken aan de langste oorlog uit de Amerikaanse geschiedenis; te weten bijna twintig jaar. Volgens de president is „iedereen moe van de oorlog.” In het akkoord staat dat de VS binnen 135 dagen het aantal militairen in het land van 13.000 terugbrengen naar 8600 man als de taliban zich aan de afspraken houden. Trump zei zaterdagavond dat hij zelf met talibanleiders wil gaan praten.

Vanuit de Europese Unie en de Verenigde Naties is voorzichtig optimistisch gereageerd op de voorlopige wapenstilstand.