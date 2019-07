VS en Taiwan sluiten grote wapendeal

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ingestemd met een grote wapendeal met Taiwan. De deal omvat onder meer 108 tanks van het type M1A2 Abrams, die bij elkaar al zo’n 2 miljard dollar waard zijn, en antitankraketten. De verkoop van defensiematerieel aan het Aziatische land zal naar verwachting de toch al gespannen relatie tussen de VS en China verslechteren.

China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en ziet Amerikaanse banden met het eiland als een van de gevoeligste onderwerpen in de relatie met de VS. De Amerikanen maakten in 1979 een einde aan diplomatieke betrekkingen met Taiwan, maar zijn nog wel de belangrijkste wapenleverancier. Volgens het Pentagon hebben de VS sinds 2010 voor meer dan 15 miljard dollar aan wapens verkocht aan Taiwan.