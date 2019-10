VS en N-Korea hervatten nucleaire gesprekken

Amerika en Noord-Korea spreken weer met elkaar over kernwapens. In de Zweedse hoofdstad Stockholm zijn onderhandelaars van beide landen zaterdag bijeengekomen om de gesprekken te hervatten, melden media in het Scandinavische land. De Zweedse diplomaat Kent Härstedt zou de gesprekken voorzitten, al wil het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken dat niet bevestigen.

De Verenigde Staten hopen dat de gesprekken ertoe leiden dat Noord-Korea zijn kernwapenarsenaal afbouwt.

De onderhandelingen lagen zo goed als stil sinds een topontmoeting tussen president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in februari Vietnam was mislukt.

Afgelopen woensdag voerde Pyongyang nog een test uit met een vanaf een onderzeeër gelanceerde raket. Dat zou het begin zijn van een „nieuwe fase” in de defensie van Noord-Korea.