VS en Iran ruilen gevangenen

De VS en Iran hebben gevangenen uitgewisseld. Dat hebben de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif en later de Amerikaanse president Donald Trump zaterdag bekendgemaakt.

Een van de gevangenen is de Chinese Amerikaan Xiyue Wang, die in 2016 in Iran werd opgepakt en van spionage werd beschuldigd. Hij kreeg tien jaar gevangenisstraf opgelegd. In ruil voor zijn vrijlating laat Amerika de Iraanse bioloog Massoud Soleimani gaan. Die zat sinds oktober 2018 vast omdat hij sancties tegen Iran zou hebben geschonden met een poging bepaalde chemicaliën naar dat land te exporteren.

Bij de ruil speelde Zwitserland een rol. Dat land vertegenwoordigt de VS in Iran. De Iraanse minister dankte de Zwitserse regering. Dat deed ook Trump, die na de ruil een verklaring liet uitgaan. Daarin zegt hij dat het bevrijden van alle Amerikanen die worden vastgehouden „van vitaal belang” is voor zijn regering.