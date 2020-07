VS en Duitsland veroordelen uitstel verkiezingen Hongkong

De Verenigde Staten en Duitsland veroordelen het uitstel van de verkiezingen in de Chinese metropool Hongkong. Het stadsbestuur gaf als officiƫle reden de coronacrisis, maar volgens critici wil het communistische regime de verwachte overwinning van de prodemocratische oppositie voorkomen.

Washington noemt het uitstel met een jaar een nieuwe stap in de uitholling van de democratie in de voormalige Britse kolonie. Bij de overdracht aan de Chinezen in 1997 was het nog een democratische stad, maar de Chinese machthebbers zijn bezig hun greep op de metropool te verstevigen. Zo is er nu een nieuwe veiligheidswet die de oppositie aan banden moet leggen. De communistische leiding houdt zich niet aan haar beloftes, kritiseerde het Witte Huis.

Als reactie op de jongste ontwikkelingen heeft Duitsland besloten het uitleveringsverdrag met Hongkong op te schorten. Berlijn ziet de bijzondere status van de stad verdwijnen, en wil geen personen meer uitleveren. Eerder hadden onder anderen de Britten hun juridische samenwerking met Hongkong al onderbroken.