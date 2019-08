VS en China zien opleving IS in aantal regio’s

De Verenigde Staten en China zien in sommige gebieden een opleving van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Dat lieten beide landen dinsdag onafhankelijk van elkaar weten.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo erkende dat militanten van Islamitische Staat in sommige regio’s aan kracht winnen, maar tekende hierbij aan dat het vermogen van de militante groep om aanvallen uit te voeren is afgenomen.

„Het is ingewikkeld. Er zijn zeker plaatsen waar IS vandaag krachtiger is dan drie of vier jaar geleden”, zei Pompeo in een interview met het CBS-programma ‘This Morning’. Maar hij zei tegelijk dat het kalifaat van IS in Syrië niet meer bestaat en dat het vermogen om aanslagen te plegen sterk is afgenomen.

Pompeo noemde het plan om Islamitische Staat in de regio te verslaan met tachtig andere landen zeer succesvol. Hij waarschuwde echter dat er altijd het risico is van een heropleving van „radicale islamitische terroristische groeperingen”, waaronder al-Qaeda en Islamitische Staat.

De terreurgroep claimde deze week nog de verantwoordelijkheid voor een zelfmoordaanslag op een huwelijksfeest in de Afghaanse hoofdstad Kabul, waarbij zaterdag 63 mensen om het leven kwamen en 182 gewond raakten.

De Chinese gezant bij de Verenigde Naties in Genève wees dinsdag ook op het gevaar voor een heropleving van Islamitische Staat in Syrië en riep op tot snelle voortgang in het politieke proces tussen de regering-Assad en de oppositie. „Er bestaat nu een gevaar dat terroristische organisaties zoals IS nieuw leven worden ingeblazen, we zien enkele tekenen”, vertelde de Chinese speciale gezant Xie Xiaoyan.