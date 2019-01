VS eisen terugkeer Amerikaan in Rusland

De Verenigde Staten eisen de onmiddellijke terugkeer van een gepensioneerde Amerikaanse marinier die door Rusland is opgepakt wegens spionage. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, wil tevens uitleg over de reden waarom hij werd gearresteerd.

Sprekend in Brasilia, de dag nadat de nieuwe president van Brazilië, Jair Bolsonaro, was ingehuldigd, zei Pompeo dat de Amerikaanse regering hoopt binnen een paar uur consulaire toegang te krijgen tot Paul Whelan. De Russische binnenlandse veiligheidsdienst maakte diens aanhouding in Moskou op oudejaarsdag bekend. De Amerikaan zou vrijdag al zijn gearresteerd.

Volgens de familie van Whelan was hij in Moskou voor een bruiloft.