VS eisen snel controle Boeings met scheurtjes

De Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder FAA eist dat luchtvaartmaatschappijen snel 165 Boeing 737 NG-toestellen gaan controleren op scheurtjes. Zaterdag werden bij een aantal van deze toestellen scheurtjes gevonden.

Boeing lichtte de FAA zelf in over het probleem. De vliegtuigmaker had scheuren in de structuur van een vliegtuig gevonden tijdens een reparatie in China. Daarna werden andere toestellen gecontroleerd en daarbij werd hetzelfde probleem geconstateerd.

De 737 NG is de voorganger van de 737 MAX, die wereldwijd aan de grond staat na twee dodelijke crashes ten gevolge van softwareproblemen.