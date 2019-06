VS: drone vloog in internationale luchtruim

De Amerikaanse drone die door Iran is neergeschoten, vloog in het internationale luchtruim boven de Straat van Hormuz. Dat heeft een Amerikaanse functionaris verklaard.

De Iraanse Revolutionaire Garde claimde eerder een Amerikaanse ‘spion-drone’ te hebben neergeschoten in de zuidelijke provincie Hormozgan. De VS verklaarden eerder al in reactie dat er geen onbemande toestellen van het Amerikaanse leger in Iran actief waren.

Volgens Iran werd de drone neergeschoten „toen het Iraans luchtruim in de buurt van het district Kouhmobarak in het zuiden binnendrong”, aldus een officiële verklaring. De spanning tussen Iran en de Verenigde Staten is sinds vorig jaar sterk toegenomen, toen president Donald Trump een nucleaire deal van 2015 tussen Teheran en grote mogendheden opzegde en sancties oplegde aan het land.