VS dreigen Turkije over ingrijpen Syrië

President Trump heeft gedreigd „de Turkse economie weg te vagen” als dat land buitensporig of ongepast te werk gaat met militaire acties in Noord-Syrië. Trump reageerde mogelijk op felle kritiek die is losgebarsten op zijn besluit zich niet meer militair te bemoeien met het noorden van Syrië.

Hij kondigde aan de Amerikaanse militairen daar terug te trekken. Die vormen vooralsnog een struikelblok voor Turkije om er op grote schaal Koerdische strijders aan te vallen. Trumps Turkse ambtgenoot Erdogan wil dat, omdat hij daar bondgenoten van de extremistische Turks-Koerdische PKK inziet.

Trump zei dat hij in het weekend met Erdogan heeft gesproken en dat de Amerikaanse militairen in Noord-Syrië naar huis komen. Volgens Trump bevechten de Koerden en Turken elkaar al decennia en zijn daar geen Amerikaanse belangen in het geding.

Een aantal Amerikaanse politici heeft onmiddellijk erg boos gereageerd. Ze stellen dat de Koerden in Syrië die mee hebben gevochten tegen de terreurbeweging Islamitische Staat niet in de steek mogen worden gelaten. Senator Lindsey Graham, een Republikeinse bondgenoot van Trump, dreigde boos met economische sancties als Turkije de Koerden in Syrië aanvalt.