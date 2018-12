VS dreigen met sancties deelname Nord Stream

De Amerikaanse ambassadeur in Duitsland, Richard Grenell, heeft ondernemingen die betrokken zijn bij het gaspijpleidingsproject Nord Stream 2 gedreigd met sancties. „Ondernemingen die aan de Nord Stream-projecten meedoen, lopen het risico doelwit van Amerikaanse sancties te worden.”

Grenell betoogde donderdag dat de recente aanhouding van Oekraïense marinemensen door de Russische kustwacht „de Duitse regering duidelijk zou moeten maken, dat de groeiende Russische agressie een dynamiek heeft die je niet met het kopen van gas mag belonen”. Met het project moet Russisch aardgas door de Oostzee naar Duitsland en andere West-Europese landen gepompt. Oekraïne verzet zich hiertegen en krijgt bijval van onder meer de VS.

De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra, heeft woensdag in een open brief opgeroepen om niet mee te werken aan Nord Stream 2. Hoekstra schrijft dat het Amerikaanse Congres vorige week heeft besloten om alle landen in de Europese Unie te vragen niet deel te nemen aan het project. Hij dreigde ook met sancties.