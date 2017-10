VS: door Iran gesteunde milities weg uit Irak

Nu de strijd tegen Islamitische Staat bijna achter de rug is, moeten door Iran gesteunde milities in Irak „naar huis gaan”. Dat zei de Amerikaanse minister Rex Tillerson (Buitenlandse Zaken) zondag na een bijeenkomst met Iraakse en Saudische leiders.

„De Iraanse milities die in Irak zijn moeten naar huis gaan nu het einde in zicht is van de strijd tegen IS”, zei Tillerson op een persconferentie. „De buitenlandse strijders die in Irak zijn moeten naar huis gaan en het Iraakse volk in staat stellen de controle weer over te nemen.”

Tienduizenden Irakezen sloten zich eerder aan bij milities die steun krijgen van het sjiitische bewind in Teheran. Dat gebeurde nadat de soennitische extremisten van Islamitische Staat in 2014 ongeveer een derde van Irak onder de voet hadden gelopen.

De Iraakse strijdkrachten ontvangen wapens van de VS, maar krijgen bij de strijd tegen IS ook steun van de milities. Die krijgen financiële steun en training van Iraniërs. Washington en Amerikaanse bondgenoten als Saudi-Arabië vrezen dat Teheran zijn invloed in de regio probeert uit te breiden.