De Amerikaanse luchtmacht heeft bij een luchtaanval in Libië twee vermeende terroristen gedood. Dat heeft het Amerikaanse Afrika-commando laten weten.

De aanval was gericht op een doel in de stad Ubari in het zuiden van Libië. Er zouden geen burgers bij de aanval gewond zijn geraakt. De actie was in overleg met de internationaal erkende regering van nationale overeenstemming in Tripoli.