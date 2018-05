VS: Deal met Iran was op basis van leugens

Het atoomakkoord dat Iran in 2015 met een aantal grootmachten sloot, is volgens het Witte Huis onder valse voorwendselen tot stand gekomen. Een woordvoerster van de Amerikaanse regering zei dat Iran indertijd veel verder was met het ontwikkelen van een nucleair programma dan het beweerde.

„In de aanloop naar het akkoord heeft Iran gelogen”, zei de woordvoerster van het Witte Huis. Ze noemde de Iraanse leiders „oneerlijke acteurs”.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu beweerde maandag al dat Teheran jarenlang heeft gelogen over de ontwikkeling van kernwapens. Volgens Netanyahu heeft Iran een geheim project, 'Amad', opgezet om kernkoppen te ontwerpen, te maken en te testen.

Iran beloofde in 2015 na onderhandelingen met wereldmachten het eigen atoomprogramma af te bouwen in ruil voor het intrekken van internationale sancties. De Amerikaanse president Donald Trump riep onlangs dat hij af wil van die overeenkomst en dat hij de sancties tegen het regime in Teheran weer wil verscherpen.