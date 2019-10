VS breidt sancties tegen Iran uit

De Verenigde Staten hebben hun sancties tegen Iran uitgebreid naar de bouwsector van het land. De nieuwe beperkingen gelden voor „vier strategische materialen die worden gebruikt in Iran’s nucleaire, militaire of ballistische raketten programma’s”, laat een woordvoerder namens minister Mike Pompeo van Buitenlandse Zaken weten.

De Amerikanen stellen dat de bouwsector onder directe of indirecte controle staat van de Iraanse Revolutionaire Garde, de elite-eenheid van het leger die door de VS wordt beschouwd als een terroristische organisatie. Met de nieuwe sancties wil de VS voorkomen dat Iran een nucleair wapen kan ontwikkelen.

De verhoudingen tussen beide staten staan op scherp sinds president Donald Trump zich vorig jaar terugtrok uit de nucleaire deal met Iran en begon met het opleggen van steeds meer sancties.