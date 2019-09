VS: bewijs dat Iran olie levert aan Syrië

De Verenigde Staten zeggen bewijs te hebben dat de Iraanse tanker Adrian Darya 1 zijn ruwe olie heeft overgedragen aan de Syrische regering. Daarmee verbreekt Iran de garantie dat het geen ruwe olie aan Syrië zou verkopen, zegt het het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Britse commando’s namen op 4 juli het schip in beslag, toen nog Grace 1 genoemd, op verdenking dat het op weg was naar Syrië en dat is in strijd met de sancties van de Europese Unie. Gibraltar gaf het schip op 15 augustus vrij nadat Iran schriftelijke garanties had afgegeven dat het zijn 2,1 miljoen vaten olie in Syrië niet zou lossen.

Op de vraag of de Verenigde Staten bewijs hadden dat het schip zijn ruwe olie naar Syrië had gelost, zei woordvoerster Morgan Ortagus van het ministerie van Buitenlandse Zaken tegen verslaggevers: „Ja ... Het Iraanse regime leverde olie aan Syrië. Ik zou het niet zeggen, als we dat bewijs niet hadden.” Het is niet bekend over welk bewijs de Amerikanen beschikken.