VS bevriezen bezittingen Venezuela

De Verenigde Staten hebben alle bezittingen van Venezuela bevroren. Dat blijkt uit een decreet van president Donald Trump.

„Alle eigendommen en belangen in eigendommen van de regering van Venezuela die zich in de Verenigde Staten bevinden zijn geblokkeerd en mogen niet worden overgedragen, betaald, geëxporteerd, ingetrokken of op een andere manier worden behandeld”, staat in het decreet.

De Amerikaanse regering wil met de sancties de druk op president Nicolas Maduro van Venezuela verder opvoeren. Vooralsnog weigert Maduro, gesteund door landen als China en Rusland, om de macht af te staan. De VS en diverse westerse landen steunen oppositieleider en zelfbenoemd interim-president Juan Guaidó.

Venezuela verkeert in een economische en humanitaire crisis. Er zijn enorme tekorten aan voedsel en medicijnen. Miljoenen Venezolanen zijn het land ontvlucht naar buurlanden.