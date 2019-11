VS bevestigen vertrek uit verdrag van Parijs

De Verenigde Staten hebben het proces in gang gezet om uit het klimaatverdrag van Parijs te stappen. Het duurt nu nog een jaar voordat die terugtrekking ook daadwerkelijk een feit is. Dat betekent dat de VS de dag na de presidentsverkiezingen in 2020 geen onderdeel meer uitmaken van het akkoord.

Het tijdpad voor de terugtrekking uit het akkoord van Parijs is vastgelegd in de internationale overeenkomst, die door zo’n tweehonderd landen is ondertekend. De VS hebben de Verenigde Naties nu formeel geïnformeerd over het besluit van president Donald Trump.

„President Trump heeft het besluit genomen om uit het Parijs-akkoord te stappen vanwege de oneerlijke economische lasten die Amerikaanse werknemers, bedrijven en belastingbetalers krijgen opgelegd op grond van de Amerikaanse toezeggingen onder het akkoord”, aldus minister Mike Pompeo (Buitenlandse Zaken) in een verklaring.

President Donald Trump had tijdens een toespraak in 2017 al formeel aangekondigd dat zijn land uit het verdrag zou stappen. Het akkoord is bedoeld om de opwarming van de aarde te beperken.