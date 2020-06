VS bevestigen gesprekken over weghalen troepen uit Duitsland

De VS hebben bevestigd dat ze overleg voeren over het weghalen van een deel van de in Duitsland gestationeerde troepen. Een besluit daarover is nog niet genomen, zo kreeg de Duitse regering te horen, aldus een woordvoerster.

Amerikaanse media berichtten vrijdag dat de Amerikaanse president Donald Trump 9500 van de ongeveer 34.500 militairen die zijn gestationeerd in Duitsland wil weghalen. Bondskanselier Angela Merkel noemde dat „onacceptabel”.

De vermindering zou in september moeten zijn afgerond. Een deel van de militairen zal worden overgeplaatst naar Polen en andere NAVO-landen. Trump dreigde eerder al troepen te verminderen omdat Washington vindt dat Duitsland te weinig uitgeeft aan defensie.