VS bevestigen crash legervliegtuig in Afghanistan

De Verenigde Staten bevestigen dat een militair vliegtuig is neergestort in Afghanistan. Er zijn geen aanwijzingen dat het toestel uit de lucht is geschoten, aldus een legerwoordvoerder in een verklaring. Hij sprak niet over mogelijke slachtoffers. Een anonieme Amerikaanse functionaris zei eerder dat vermoedelijk minder dan tien mensen aan boord waren.

Het toestel van het type Bombardier E-11A crashte maandag in de provincie Ghazni. Dat gebeurde volgens lokale bronnen in bergachtig gebied waar de Taliban actief zijn. Die opstandelingen beweerden ook dat ze het toestel hadden neergehaald, zonder in detail te treden over hoe ze dat gedaan zouden hebben.

Eerder was bericht dat een passagiersvliegtuig was neergestort van Ariana Afghan Airlines, maar die luchtvaartmaatschappij sprak dat tegen.