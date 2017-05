VS bestoken pro-regeringsmilities Syrië

Het Amerikaanse leger heeft in het zuiden van Syrië een luchtaanval uitgevoerd op milities die worden gesteund door Iran en de Syrische regering. Zij naderden een basis waar Amerikaanse speciale eenheden zijn gelegerd, zei een door de VS gesteunde rebellengroep donderdag.

De straaljagers kwamen in actie toen opstandelingen in conflict waren geraakt met de oprukkende milities, die zich op zo’n 27 kilometer van de basis bevonden. „We informeerden de coalitie dat we werden aangevallen door het Syrische leger en de Iraniërs”, zei een van de rebellen.

De internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten bevestigde de aanval bij de plaats At Tanf. De coalitie meldde in een verklaring dat nog is geprobeerd de milities met waarschuwingsschoten te verdrijven. Ook lijkt het erop dat de Russen een vergeefse poging hebben gedaan de strijders terug te fluiten.

De coalitie stelde dat de milities een bedreiging vormden voor Amerikaanse troepen en hun bondgenoten op de basis bij de Syrische grens met Irak en Jordanië. Daar worden opstandelingen van het Vrije Syrische Leger getraind door de Amerikanen.

Een Amerikaanse functionaris zei dat bij de luchtaanval zeker één tank is verwoest. Ook zou een bulldozer zijn vernietigd. Het is voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanval op troepen die zijn gelieerd aan de regering sinds een Syrische luchtmachtbasis in april werd bestookt met Tomahawk-raketten.