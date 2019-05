VS bestoken per ongeluk Afghaanse politie

Een Amerikaanse luchtaanval op de Taliban heeft in Afghanistan het leven gekost aan meerdere politiemensen. Dat komt volgens een woordvoerder van de Amerikaanse troepen in het land door miscommunicatie.

Lokale veiligheidstroepen hadden donderdagavond tijdens een vuurgevecht in Lashkar Gah (provincie Helmand) de hulp ingeroepen van de Amerikanen. Zij lieten naar verluidt ook weten dat geen vriendschappelijke manschappen meer aanwezig waren in het te bombarderen gebied.

"Helaas klopte dat niet, met een tragisch incident tot gevolg", zegt de woordvoerder. "Er zijn zowel Afghaanse veiligheidstroepen als Taliban-strijders gedood bij de luchtaanvallen." De Afghaanse autoriteiten zeggen dat een gezamenlijke delegatie het voorval gaat onderzoeken.

Het is onduidelijk hoeveel agenten precies zijn omgekomen. Een woordvoerder van de provinciale autoriteiten spreekt over acht doden en twaalf gewonden. Een prominente lokale politicus komt met een hoger dodental: achttien doden en veertien gewonden.

De VS steunen de Afghaanse regering in de strijd tegen de Taliban. Die opstandelingen onderhandelen ondertussen ook met de Amerikanen over een vredesakkoord.