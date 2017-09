VS bestoken ‘IS-kamp’ in Libië

Zeker zeventien mensen zijn om het leven gekomen bij Amerikaanse luchtaanvallen op een kamp van Islamitische Staat in Libië. Ook werden drie voertuigen verwoest, meldden de Amerikaanse strijdkrachten. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse bombardementen in het Noord-Afrikaanse land sinds het aantreden van president Donald Trump.

De Amerikanen maakten zondag bekend dat de jihadisten het kamp onder meer zouden hebben gebruikt om aanslagen te plannen en wapens op te slaan. Radicaalislamitische terreurorganisaties als IS maken volgens de VS gebruik van de wetteloosheid in delen van Libië. Het land kent geen sterke centrale regering meer sinds dictator Muammar Kaddafi in 2011 werd verdreven.

De VS gebruikten volgens een bron gewapende drones bij de aanval op het IS-kamp, dat zich op zo’n 240 kilometer ten zuidoosten van Sirte bevond. Die stad gold voorheen als een bolwerk van de terreurorganisatie. Milities uit de stad Misrata slaagden er eind vorig jaar in de jihadisten te verjagen uit de kuststad.