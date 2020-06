VS beschuldigen Assange van banden met hackers Anonymous

WikiLeaks-oprichter Julian Assange wordt door het Amerikaanse ministerie van Justitie beschuldigd van samenwerken met de hackerscollectieven Anonymous en LulzSec. Dat maakte het ministerie woensdagavond (lokale tijd) bekend.

Volgens het ministerie gaf Assange de leider van LulzSec in 2012 een lijst met doelwitten die gehackt moesten worden. Het zou onder meer gaan om de Amerikaanse veiligheidsdiensten CIA en NSA. De LulzSec-baas werkte op dat moment, volgens het ministerie, al samen met de FBI. Ook zou een hacker die voor beide collectieven werk verrichtte, gehackte data op WikiLeaks hebben gepubliceerd.

Assange zit op dit moment vast in het Verenigd Koninkrijk. Dat land moet bepalen of hij wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij wordt beschuldigd van het in gevaar brengen van de nationale veiligheid en samenzweren om geheime informatie te achterhalen.

Volgens het ministerie wordt Assange niet van nieuwe misdrijven verdacht, maar zijn de beschuldigingen gepubliceerd en aan het dossier toegevoegd, om een vollediger beeld te schetsen van wat Assange deed.