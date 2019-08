VS beschuldigd van rol in verkiezing Moskou

De prominente Russische senator Andrej Klimov beschuldigt de Verenigde Staten van bemoeienis met de lokale verkiezingen volgende maand in Moskou. Klimov zei donderdag dat de VS organisator waren van recente protesten in de Russische hoofdstad.

„Door het organisatoren van provocaties proberen de VS invloed op de verkiezingen uit te oefenen”, aldus Klimov, die leiding geeft aan een senaatscommissie.

Bij antiregeringsbetogingen afgelopen weekend pakte de politie van Moskou vele honderden mensen op. De activisten protesteerden tegen het uitsluiten van kandidaten van de oppositie bij lokale verkiezingen, die op 8 september worden gehouden. Meerdere politici werden niet geaccepteerd door de kiescommissie. Hoewel ze voldoende ondersteuningsverklaringen hadden verzameld, werden grote aantallen handtekeningen door de kiescommissie als vervalsing aangemerkt.