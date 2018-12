„VS bereidt uitlevering Gülen aan Turkije voor”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Turkse ambtsgenoot Recep Tayyip Erdogan gezegd dat Washington werkt aan de uitlevering van moslimgeestelijke Fethullah Gülen. Dat zei de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu zondag.

De toezegging zou zijn gedaan tijdens de G-20 ontmoeting in Argentinië twee weken geleden. Het Witte Huis weigerde commentaar te geven op de uitspraak van Çavusoglu.

Gülen wordt door Turkije beschuldigd achter de mislukte Turkse staatsgreep in 2016 te zitten. Hij leeft al twee decennia in ballingschap in de Amerikaanse staat Pennsylvania en bevindt zich dus buiten het bereik van de Turkse autoriteiten, die eerder tevergeefs om zijn uitlevering hebben gevraagd.

Vorige maand werd al bekend dat de Amerikaanse regering liet uitzoeken hoe Gülen kan worden uitgezet.

Turkije beschuldigt de Gülenbeweging ook van belastingontduiking en heeft de Amerikaanse FBI, die dat onderzoekt, gevraagd om de bewijzen daarvoor te leveren.