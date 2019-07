VS: Beloning voor tips over Hezbollah-lid

De Verenigde Staten hebben een beloning uitgeloofd van omgerekend bijna 6,25 miljoen euro voor het opsporen van een Libanees die ze als brein van een terroristische aanslag in 1994 zien. Het gaat om Salman Raouf Salman van de Libanese sjiitische beweging Hezbollah die achter de terroristische aanslag op een joods centrum in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zou zitten. Daardoor kwamen 85 mensen om het leven en raakten er honderden gewond.

De aankondiging komt 25 jaar na de bomaanslag op 18 juli 1994 op het gebouw van de AMIA (Vereniging Onderlinge Israëlisch Argentijnse Banden). Over de daders en toedracht is nog steeds weinig bekend en er zijn tal van rechtszaken en onderzoeken geweest over de vermeende tegenwerking van de Argentijnse autoriteiten bij de opsporing van de daders. Zo wordt hierover nog een proces gevoerd tegen ex-president Christina Férnandez de Kirchner.