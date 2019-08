VS balen van ruzie bondgenoten in Azië

De Verenigde Staten roepen hun bondgenoten Japan en Zuid-Korea op hun onderlinge ruzie bij te leggen. Minister Mark Esper (Defensie) zei op een persconferentie „erg teleurgesteld” te zijn door het aanhoudende conflict tussen de landen.

Zuid-Korea en Japan onderhouden nauwe banden met de VS, maar liggen ondertussen met elkaar in de clinch. Het conflict draait om het gebruik van dwangarbeiders door Japan tijdens de bezetting van Korea. Zuid-Koreaanse rechtbanken oordeelden dat slachtoffers gecompenseerd moesten worden, maar volgens Tokio was die kwestie al geregeld.

De ruzie is inmiddels geëscaleerd en de landen hebben allerlei maatregelen genomen tegen elkaar. Zo maakte Zuid-Korea vorige week bekend dat het een akkoord met Japan zal beëindigen over het uitwisselen van militaire inlichtingen, hoewel beide landen zich zorgen maken over Noord-Korea.

Het geruzie is Washington een doorn in het oog. Minister Esper hoopt dat de kwestie snel achter de rug is, zodat weer gekeken kan worden naar gezamenlijke uitdagingen. Hij verwees daarbij naar Noord-Korea en China. Hij zei ook dat we „sterker staan als we allemaal samenwerken.”