De onlangs benoemde Amerikaanse ambassadeur in Duitsland, Richard Grenell, is al snel na het opzeggen van de Iran-deal door president Trump in actie gekomen, via Twitter. „Duitse bedrijven die zaken doen met Iran zouden hun handelstransacties onmiddellijk moeten afbouwen”, aldus Grenell. Hij zei er in navolging van Trump bij dat de Amerikaanse sancties vooral de „kritische sectoren” van de Iraanse economie zullen treffen.