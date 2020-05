VS: 1894 coronadoden erbij, totaal nu bijna 77.000

In de afgelopen 24 uur is het aantal mensen in de Verenigde Staten dat is overleden aan Covid-19 gestegen met 1894 tot 76.693. Dat blijkt uit een overzicht van de Amerikaanse website Worldometer, die alle meldingen van geregistreerde gevallen bijhoudt.

In het afgelopen etmaal is bij ruim 24.000 Amerikanen het coronavirus vastgesteld. In totaal zijn nu 1.287.000 mensen besmet. Een kwart daarvan in de staat New York. Daar vielen ook de meeste doden: ruim 26.000.

In de VS zijn tot nu toe de meeste sterfgevallen. In het Verenigd Koninkrijk, nu het zwaarst getroffen Europese land, bezweken meer dan 30.600 mensen aan het longvirus. Italië volgt met 29.900 coronadoden. In Nederland zijn iets minder dan 5300 mensen gestorven, volgens de officiële gegevens.

Volgens Worldometer zijn wereldwijd bijna 3,9 miljoen besmettingen met het coronavirus geteld. Van de geïnfecteerden zijn er meer dan 1,3 miljoen weer hersteld.