Vrouwen slaags bij Klaagmuur

Vrouwen die een manifestatie hielden voor de joodse Klaagmuur in Jeruzalem zijn enige tijd slaags geraakt met talrijke jonge orthodoxe joden. Die belaagden de vrouwen van ”Women of the Wall”, een liberaal-joodse groep die zich inzet voor vrouwenrechten en die al dertig jaar regelmatig samenkomt voor de heiligste joodse plaats.

Vrijdag is niet alleen de dertigste jaardag van deze vrouwengroep, maar ook de Internationale Vrouwendag.

Orthodoxe rabbijnen hadden vroeg al een heleboel scholieres naar de Klaagmuur gestuurd om de plaats te bezetten en te voorkomen dat de verjaardag van ”Women of the Wall” er kon plaatsvinden. Later kwamen nog meer orthodoxe jongeren naar de Klaagmuur om de vrouwengroep te verdrijven, maar de politie is op grote schaal uitgerukt en heeft de strijdende partijen over het algemeen gescheiden kunnen houden, meldden Israëlische media. In de ogen van orthodoxe joden mogen er voor de heilige muur alleen gebedsrituelen worden uitgevoerd door mannen.