Vrouwen neergestoken in Neurenberg

In de Duitse stad Neurenberg zijn donderdagavond in een paar uur op straat tijd drie vrouwen neergestoken. De steekpartijen vonden dicht bij elkaar plaats en de politie houdt er rekening mee dat het om een en dezelfde dader gaat.

Het eerste slachtoffer was een 56-jarige vrouw, die rond half acht door een man in haar bovenlichaam werd gestoken. Tegen elven stak een man kort na elkaar met een mes in op een vrouw van 26 en een van 34. Beide laatste vrouwen raakten levensgevaarlijk gewond.

De politie zocht in de nacht met honden en helikopters naar mogelijke daders, maar heeft niemand aangehouden.