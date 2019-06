Vrouwen in Zwitserland demonstreren

Tienduizenden vrouwen, veelal in paarse kleren, hebben op tal van plaatsen in Zwitserland gedemonstreerd voor gelijke rechten. In de hoofdstad Bern deden naar schatting 10.000 vrouwen aan de betoging mee. In het parlement is aan het begin van de morgen een petitie, ondertekend door 11.000 mensen, overhandigd voor een lagere belasting op tampons.

Om 11.00 uur hebben veel vrouwelijke werknemers het werk korte tijd neergelegd. In het Alpenland is de positie van de vrouw wettelijk sinds 1981 volkomen gelijk aan die van de man, maar dat zou in de praktijk nog tegenvallen. Zo zouden vrouwen gemiddeld omgerekend 5770 euro per maand verdienen en dat is 18,3 procent per maand minder dan het gemiddelde maandloon van mannen.