Vrouwen in campagne van Dorcas: Met vier mensen eten van twee lepels

Anna’s huis lijkt een soort Villa Kakelbont. Als je door het hek loopt staat er een ronkende auto, waaraan Anna’s man en oudste zoon sleutelen. Rechts van de auto bevindt zich een hok met kippen en drie grote Vlaamse reuzen. Daarachter is een moestuin, met een konijnenhok en een ganzenren.

Zo troffen de fotograaf Iris Dorine en journalist Rinke Verkerk Anna (41) aan. Zij waren op reis in Oekraïne voor de campagne ”Portraits of Power”. Met die actie wil de hulporganisatie Dorcas de kracht van vrouwen in beeld brengen, deze keer in Oekraïne.

Nog maar een paar jaar geleden wist Anna weinig van konijnen, kippen en kalkoenen. Haar man was chef van de politie in de stad Donetsk. Anna werkte als ambtenaar. Het leven draaide om comfort, kapsel en carrière, zegt ze. Het conflict in Oost-Oekraïne probeerden ze te omzeilen. Dat lukte, totdat Anna met haar man door gemaskerde mannen werd gegijzeld. Het liep goed af, maar het werd het startsein voor vertrek naar het westen van Oekraïne.

Het huis waar Anna, haar man en hun kinderen wonen, was aanvankelijk een bouwval. Met zijn vieren aten ze van twee lepels. Nog steeds is er geen luxe. Maar hier ontdekken ze wat ze in Donetsk niet kenden, namelijk hoe sterk ze zijn als gezin.

>>portraitsofpower.nl/anna