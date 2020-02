Vrouwen en kinderen ontvoerd tijdens bloedbad Nigeria

Extremisten hebben een bloedbad aangericht in het noordoosten van Nigeria. Ze vielen een dorp aan en ontvoerden vrouwen en kinderen, zeggen de autoriteiten in de regio Borno maandag. Er vielen zeker dertig doden.

De aanval vond zondagavond plaats in het dorp Auno, dat aan een belangrijke snelweg ligt naar de regionale hoofdstad Maiduguri. De aanvallers reden volgens de autoriteiten in trucks waar zware wapens op waren gemonteerd en zouden aan het moorden en plunderen zijn geslagen.

Getuigen zeggen dat zeker dertig voertuigen in brand zijn gestoken. Het ging onder meer om vrachtwagens die voor de nacht waren gestopt. „Veel chauffeurs en medewerkers lagen te slapen in hun voertuigen en zijn levend verbrand”, zegt een lid van een militie.

Het militielid zegt dat drie bussen met vrouwen en kinderen zijn meegenomen. „We weten niet precies om hoeveel vrouwen en kinderen het gaat, maar het aantal is enorm”, concludeert hij. Het is nog onduidelijk wie achter de aanval zit. In het gebied zijn terreurorganisaties actief als Boko Haram.