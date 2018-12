Vrouw vrijgesproken van poging tot doden baby

Een rechter in El Salvador heeft maandag een vrouw vrijgesproken die was aangeklaagd voor poging tot moord op haar net geboren baby, die ze had gekregen nadat ze was verkracht door haar stiefvader. De 20-jarige Imelda Cortez had daarvoor achttien maanden in de gevangenis gezeten op beschuldiging van moord onder de strenge anti-abortuswetten van het land.

Cortez bracht het kind ter wereld in een wc en liet het daar achter. Toen ze in een ziekenhuis werd onderzocht, vermoedde de arts dat ze een abortus had laten plegen en schakelde de politie in. De rechter bepaalde dat ze niet heeft geprobeerd haar kind te doden. De stiefvader van de vrouw is gearresteerd en is nog in afwachting van zijn berechting.

El Salvador heeft een van de allerstrengste wetten tegen abortus. Ook tegen vrouwen die assisteren bij een abortus worden strenge straffen geëist. Volgens een actiegroep zitten in het land 22 vrouwen straffen uit die oplopen tot 35 jaar wegens moord door een abortus.