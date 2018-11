Een vrouw uit Modesto in de Amerikaanse staat Californië is bij het begraven van haar huisdier op een lijk gestuit. Na enkele keren de schop in de grond te hebben gezet, vond ze het ontbindende lichaam in haar tuin.

Volgens lokale media bevestigen agenten die naar de tuin waren toegesneld dat het om de menselijke resten gaat van een volwassene. Rechercheurs vermoeden dat het lichaam er pas enkele maanden ligt. De identiteit en de doodsoorzaak worden onderzocht.