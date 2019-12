Vrouw vicepresident Zimbabwe verdacht van moordpoging

De vrouw van de Zimbabwaanse vicepresident Constantino Chiwenga wordt nu ook verdacht van poging tot moord. Marry Mubaiwa probeerde volgens aanklagers te voorkomen dat haar zieke man medische hulp kreeg. Ook zou ze zich later in het ziekenhuis hebben bemoeid met zijn behandeling.

Chiwenga keerde in november terug naar Zimbabwe, nadat hij maandenlang in het buitenland was behandeld aan een mysterieuze aandoening. De autoriteiten arresteerden zijn partner afgelopen weekend, toen nog op verdenking van fraude en geld witwassen. Haar voorarrest is verlengd tot eind december.

Oud-generaal Chiwenga was een van de drijvende krachten achter de afzetting van president Robert Mugabe. Hij wordt ook gezien als mogelijke presidentskandidaat. De autoriteiten hebben niet bekendgemaakt aan welke aandoening de vicepresident is behandeld in India, China en Zuid-Afrika.