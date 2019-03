Vrouw verzint moord voor snelle hulp politie

Een dronken vrouw heeft omdat een verkeerd geparkeerde auto haar garage blokkeerde 112 gebeld en verteld dat haar man om het leven was gebracht. „Ze dacht dat als ze een moord zou melden de politie sneller ter plekke zou zijn”, zei een woordvoerder van het bureau Berchtesgaden in de Duitse media.

Dat klopte. Agenten, en ook de dienstdoende arts, stoven donderdagmorgen vroeg naar de plaats des onheils. Ze troffen er echter geen lijk aan maar alleen de 44-jarige vrouw, in een walm van alcohol. Omdat de kersverse ‘weduwe’ absoluut van plan was in te stappen en weg te rijden zodra de doorgang was vrijgemaakt, werden haar autosleutels uit voorzorg ingevorderd.

De aangeschoten dame draait op voor de kosten van de inzet van hulpdiensten. Dat zal in de papieren lopen. Bovendien kan ze een aantekening op haar rijbewijs verwachten en een aanklacht wegens misbruik van het alarmnummer. Onduidelijk bleef of ze überhaupt is getrouwd en zo ja waar haar echtgenoot dan uithing.