Vrouw vast wegens gooien munten naar vliegtuig

Een 66-jarige vliegtuigpassagiere is gearresteerd omdat ze zes muntstukken naar het toestel had gegooid, even voordat ze instapte op de luchthaven van het Chinese Hohhot. De vlucht liep daarna twee uur vertraging op omdat alle muntjes moesten worden teruggevonden om er zeker van te zijn dat er niet een in de motor terecht was gekomen.

De vrouw wierp het los geld naar het toestel uit bijgeloof voor een veilige vlucht. Het ging om een vlucht van Tianjin Airlines naar de Chinese stad Chifeng.

In China gebeurt het vaker dat passagiers munten naar toestellen werpen uit bijgeloof. Vorige maand werden twee vrouwen aangehouden in Jinan die munten gooiden. Ook dat toestel, toevallig van maatschappij Lucky Air, liep een vertraging van twee uur op voordat de munten waren teruggevonden. Een andere vlucht van Lucky Air moest in februari tot de volgende dag worden uitgesteld omdat een passagier een munt in de motor had gegooid.