Vrouw van president Oekraïne in ziekenhuis met coronavirus

De vrouw van de Oekraïense president, Olena Zelenska, is in een ziekenhuis opgenomen nadat ze besmet was geraakt met het coronavirus. Haar toestand is stabiel, zei het presidentiële kantoor dinsdag.

Zelenska zei vorige week dat zij positief had getest op het coronavirus, terwijl haar man Volodimir Zelenski en hun twee kinderen negatief hadden getest.

President Zelenski lag de afgelopen weken onder vuur omdat hij tijdens openbare optredens vaak zelf geen mondkapje draagt. Begin juni werd de staatsleider samen met enkele leden van zijn team gezien toen hij koffie zat te drinken in een restaurant, terwijl de regering op dat moment alleen het gebruik van terrassen toestond.

Oekraïne telde tot nu 32.476 bevestigde besmettingen met het coronavirus. In het land overleden 912 mensen aan de gevolgen ervan.