Vrouw van Noorse multimiljonair ontvoerd

De vrouw van een van de rijkste mannen van Noorwegen is ontvoerd. De 68-jarige vrouw is op 31 oktober verdwenen uit het familiehuis in de buurt van Oslo, zei een woordvoerder van de politie woensdag op een persconferentie. Sindsdien zijn er geen tekenen van leven meer geweest van Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, maar ook geen aanwijzingen dat ze dood is.

De politie heeft de zaak vanaf het begin beschouwd als een ontvoering. Er is een losgeld geëist in cryptovaluta. Concrete verdachten zijn momenteel niet in beeld. De advocaat van de familie zei later ook dat het gaat om een ontvoering. Anne-Elisabeth Falkevik Hagen is de vrouw van investeerder Tom Hagen, een van de tweehonderd rijkste mensen van het land.

Het contact met de vermeende ontvoerders was tot nu zeer spaarzaam en niet mondeling, zei politiewoordvoerder Tommy Brøske. In plaats daarvan werd gecommuniceerd via een digitaal platform. Hij wilde niet uitsluiten dat de vrouw in het buitenland zit. Naast andere autoriteiten is ook Interpol ingeschakeld.

De Noorse krant Aftenposten meldde woensdag dat de politie de kwestie tot nu toe in het geheim had onderzocht. Volgens de krant bedraagt de eis voor losgeld 9 miljoen euro. Brøske wilde daar geen commentaar op geven.