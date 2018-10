Vrouw valt van balkon bij selfie

In Panama-Stad is een jonge vrouw van een balkon gevallen toen zij zittend op de balustrade probeerde om een selfie te maken. Volgens lokale media zou zij haar evenwicht hebben verloren toen plotseling wind opstak. Ze viel ruim twintig etages naar beneden en overleefde de klap niet.

Op sociale media circuleren beelden van hoe het meisje - volgens sommige berichten een Spaanse toeriste - met een selfiestick in de hand langs de gevel van het Luxor-appartementengebouw in de wijk El Cangrejo valt. De Panamese brandweer waarschuwde vrijdag mensen om niet hun leven te riskeren voor een foto. „Jouw leven is meer waard dan een selfie”, staat bij een afbeelding op Twitter met alle situaties waarin volgens de brandweer selfies vermeden dienen te worden.