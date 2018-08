Vrouw tien uur na val van cruiseschip gered

Een Britse vrouw is uit zee gered, tien uur nadat ze voor de kust van Kroatiƫ van een cruiseschip was gevallen. De Britse zender Sky News meldde dat de vrouw naar een ziekenhuis in de stad Pula is overgebracht.

Een Kroatische reddingsboot vond de vrouw zondagmorgen zwemmend in zee, een kilometer van de plek waar ze van boord van de Norwegian Star was gevallen. De kapitein van de reddingsboot zei dat de vrouw uitgeput was. Hoe de vrouw van het schip heeft kunnen vallen is nog onbekend. De boot was onderweg naar Venetiƫ.