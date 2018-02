Vrouw ter dood veroordeeld wegens terrorisme

Een Iraakse rechtbank heeft een vrouw ter dood veroordeeld en elf anderen tot levenslange gevangenisstraf wegens terrorisme en lidmaatschap van de terreurbeweging Islamitische Staat (IS). De ter dood veroordeelde vrouw is een Turkse. Op één na, een vrouw uit Azerbeidzjan, zijn alle veroordeelden Turks, meldde de nieuwszender al-Jazeera.

De doodstraf wordt door ophanging voltrokken. Het is echter nog mogelijk in hoger beroep te gaan, liet de rechter weten. De vrouwen zijn tussen de twintig en vijftig jaar oud en zouden volgens verdedigers door hun mannen zijn misleid. Het gaat volgens al-Jazeera om twaalf weduwen van IS-strijders. Ze werden opgepakt in de stad Mosul en het westelijker gelegen Tel Afar.

IS is een strijdgroep van soennitische extremisten met wortels in het westen van Irak. IS borduurde voort op andere groepen jihadisten en dook vier jaar geleden voor het eerst op als Islamitische Staat in Irak en de Levant.

De beweging slaagde er in grote delen van Irak en Syrië te onderwerpen. Ze noemde het gebied waar het schrikbewind van IS tot in het afgelopen jaar was gevestigd ‘het kalifaat’. Dat is ten onder gegaan door toedoen van circa twintig landen en een reeks etnische of politieke milities zoals die van Syrische Koerden. Het militaire ingrijpen van Rusland sinds september 2015 is ook doorslaggevend geweest in de burgeroorlog in Syrië.

Een Jordaanse krant meldde maandag dat een restant van IS zich in het westen van Irak wil hergroeperen. Een leider, Abu Yehia al-Iraqi, zou daar in Wadi al-Hawran, in de dunbevolkte ‘woestijnprovincie’ al-Anbar ten westen van Bagdad mee bezig zijn.