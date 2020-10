Vrouw president Trump voelt zich prima en rust thuis

Melania, de vrouw van president Trump, heeft via Twitter laten weten dat ze zich goed voelt en thuis rust. Ze testte afgelopen week net als haar man positief op het coronavirus. Ze hoefde echter geen speciale behandeling, zo werd bekendgemaakt. Trump moest vrijdag naar het ziekenhuis omdat zijn toestand verslechterde. Hij hoort later maandag of hij naar huis kan.

De 50-jarige Melania is in het Witte Huis in quarantaine. Ze dankte namens haar hele gezin voor alle steun die ze heeft ontvangen in boodschappen of gebeden. Bij het echtpaar Trump is donderdag het virus vastgesteld. Het virus is mogelijk eerder die week verspreid op een druk bezochte partijbijeenkomst van de Republikeinen.