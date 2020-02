Een 70-jarige vrouw uit Weert is in het ziekenhuis overleden aan de verwondingen die zij dinsdag had opgelopen door een ongeval in haar woonplaats. Dat heeft de politie woensdag bekendgemaakt.

De vrouw liep dinsdag van het station in de richting van de Wilhelminasingel toen zij op de Stationsstraat door een auto, bestuurd door een 68-jarige man uit Budel, werd aangereden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.